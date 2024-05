Unfall in Eisleben Rettungshubschrauber im Einsatz: Fünfjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein fünf Jahre alter Junge ist am Donnerstagmittag in Eisleben von einem Auto angefahren worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.