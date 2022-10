Natur auf Papier und in Holz - Nietzsche-Gesellschaft bittet zu Vernissage und Hoffest

Nietzsche-Dokumentationszentrum in Naumburg zeigt Ausstellung mit Werken von Christian Thanhäuser und Paul Renner.

Auf Hochtouren laufen im Nietzsche-Dokumentationszentrum die Vorbereitungen für die Schau „Nietzsches Naturen“. NDZ-Leiter Ralf Eichberg (vorn) und Edgar Knobloch bringen Christian Thanhäusers Holzschnitte an.

Naumburg - Schlag auf Schlag geht es ab heute in Sachen Veranstaltungen im Nietzsche-Dokumentationszentrum (NDZ) Naumburg zu. Auf die heute 19.30 Uhr stattfindende Ausstellungseröffnung samt Podiumsdiskussion folgt morgen das 15 Uhr beginnende Hoffest zum Nietzsche-Geburtstag. Stets mit von der Partie sind Paul Renner und Christian Thanhäuser, deren Werke, etwa an die 50, ab morgen in dem Gemeinschaftsprojekt „Nietzsches Naturen“ zu sehen sind.