Im Domizil vom ehemaligen „Waffelstübchen“: Im neueröffneten „Ha-An“ im Naumburger Steinweg wird neben der stark im Trend liegenden vietnamesischen Küche auch eine breite Palette an Sushi angeboten.

Nguyen Thi Ha und ihr Mann Le Dinh Can sind die Betreiber des neuen vietnamesischen Lokals und schwingen auch in der Küche das Zepter.

Naumburg - Leonore Kattler, mit ihrem „Waffelstübchen“ und ihrem Bratwurst grillenden Mann Volkmar viele Jahre eine gastronomische Institution im Naumburger Steinweg, ist sichtlich angetan von dem, was sich in ihrem einstigen Domizil getan hat: Nach Waffeln gibt es dort nun Fernost-Küche, genauer: vietnamesische Spezialitäten im Lokal „Ha-An“, und Kattler ist voll des Lobes: „Ich freue mich, wie gut der Laden angenommen wird, und auch darüber, dass sogar Leute aus Weißenfels kommen. Selbst die bekannt kritischen unter meinen Freunden sind begeistert.“