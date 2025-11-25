weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Naumburger Blütengrund: Moderner Campingplatz mit Badesee? Warum es Hoffnung gibt

Naumburger Blütengrund Moderner Campingplatz mit Badesee? Warum es Hoffnung gibt

Die Stadt Naumburg will den Blütengrund-Campingplatz umgestalten und sucht einen finanzstarken Investor. Wo und was dieser bauen dürfte, wird gerade erarbeitet. Beim Test des gesperrten Schwimmteichs gibt es eine Überraschung.

Von Harald Boltze 25.11.2025, 15:50
Die Touristen haben den Blütengrund-Campingplatz zum Saisonende größtenteils verlassen. Es kehrt etwas Ruhe ein.
Naumburg. - Die Sorge, dass der Naumburger Blütengrund-Campingplatz in 2026 vielleicht ohne Betreiber dasteht, hat sich zum Glück nicht verfestigt. Und doch deuten sich vor Ort größere Veränderungen an.