Eil
Naumburger Blütengrund Moderner Campingplatz mit Badesee? Warum es Hoffnung gibt
Die Stadt Naumburg will den Blütengrund-Campingplatz umgestalten und sucht einen finanzstarken Investor. Wo und was dieser bauen dürfte, wird gerade erarbeitet. Beim Test des gesperrten Schwimmteichs gibt es eine Überraschung.
25.11.2025, 15:50
Naumburg. - Die Sorge, dass der Naumburger Blütengrund-Campingplatz in 2026 vielleicht ohne Betreiber dasteht, hat sich zum Glück nicht verfestigt. Und doch deuten sich vor Ort größere Veränderungen an.