Auf der Straße zwischen Prießnitz und der B 88 ist am Montag ein mit Kies beladener Lkw umgekippt. Die Bergung zog sich hin und dauerte auch am Spätnachmittag noch an.

Prießnitz/tra - Am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, ist ein Lkw, der mit Kies beladen war, auf der Straße zwischen Prießnitz und der B 88 im Burgenlandkreis umgekippt. Laut Polizeisprecher wurde niemand verletzt. Allerdings musste die Straße vollgesperrt werden, die Bergungsarbeiten dauerten auch am späten Nachmittag noch an. Der Kies musste beseitigt, der Lkw abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht.