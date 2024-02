Das Traditionslokal in Kleinjena hat einen neuen Pächter. Am 1. März startet der Betrieb.

Kleinjena - Im Gasthof „Zum Fässchen“ in Kleinjena, dessen vormaliger Wirt Martin Schumann im November vorigen Jahres Knall auf Fall das Handtuch geworfen hatte, startet ab 1. März wieder der Betrieb.

Neuer Pächter ist der Flemminger Olaf Feder, dem Kevin Müller zur Seite steht. Feder, dem seine ursprüngliche Herkunft aus „Spree-Athen“, sprich die berühmte „Berliner Schnauze“ durchaus noch anzuhören ist, hatte in den vergangenen 15 Jahren das Restaurant eines großen Campingplatzes nahe der niederländischen Hauptstadt Amsterdam betrieben. „Dadurch war ich aber stets das ganze Sommerhalbjahr komplett von zu Hause weg. Als ich von Martin Schumanns Rückzug erfuhr, war gleich der Gedanke da, das ,Fässchen’ zu übernehmen, um dauerhaft bei meiner Frau Christina und den drei Kindern sein zu können“, so der 53-Jährige.

Ein gelernter Koch übernimmt das Zepter

Mit Feder übernimmt ein gelernter Koch das Zepter, der das gastronomische Geschäft auf weiteren beruflichen Stationen als Küchenchef eines kleinen Privathotels in Berlin-Steglitz oder der Kantine im Landgericht Siegen von der Pike auf gelernt hat. Die Ausrichtung des „Fässchens“ auf eine gutbürgerlich-rustikale Küche will er fortführen.

Dreimal Leber auf der Karte - auch Oster-Menü steht schon

Für die Eröffnungswochen ab 1. März, in denen zunächst von Donnerstag bis Sonntag geöffnet ist, wird er neben Klassikern wie Thüringer Rostbrätel gleich drei Gerichte mit Leber (von Schwein, Kaninchen sowie Kalb) auf die Karte setzen - Ergebnis einer „Marktanalyse“ auf dem letztjährigen Naumburger Weihnachtsmarkt: „Leber wurde da wie verrückt gekauft - erstaunlicherweise auch von vielen Frauen.“ Am 1. April soll dann der reguläre Betrieb (durchgängig ohne Ruhetag!) beginnen; auch für das Ostergeschäft stehen mit Kaninchenkeule, frischem Lachsfilet vom Grill, Schweinefilet im Speckmantel oder Lammkoteletts bereits Eckpunkte des Menüs.

Flemminger Freundes-Duo tut sich beruflich zusammen

Das neue Betreiber-Duo (das zudem mit zwei Aushilfskräften im Service arbeiten wird) komplettiert Kevin Müller, der ebenfalls in Flemmingen wohnt. Der 23-Jährige ist gelernter Industriekaufmann, wollte sich nach eigener Aussage aber schon geraume Zeit beruflich verändern und „raus aus dem Büro“. Als engagierter Pfingstbursche ohnehin mit Berührungspunkten zur Gastronomie versehen, etwa beim Bierausschank, hat sich Müller durch Hospitationen an der bisherigen Wirkungsstätte des mit ihm befreundeten Olaf Leder in Holland bereits einem „Realitätscheck“ in Sachen Gastro-Branche unterzogen.

Eigentümerin Petra Reichenbach nun im verdienten Ruhestand

„Kevin wird sowohl im Restaurant als auch in der Pension des ,Fässchens’ das Thema Buchungen und Reservierungen sowie all unsere Online- und Marketing-Aktivitäten managen und bei Bedarf auch mal kellnern“, beschreibt Feder die Arbeitsteilung. Weil das neue Betreiber-Duo (anders als zuvor Martin Schumann) den kompletten Pensionsbetrieb mit übernimmt, kann sich Eigentümerin und Verpächterin Petra Reichenbach in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen: „Ich sehe bei Olaf ein ,Macher-Gen’, das mich sofort überzeugt hat.“