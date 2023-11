„Lieber Ende mit Schrecken“: Fässchen-Wirt in Kleinjena gibt auf

Bild aus glücklicheren Tagen: Aus wirtschaftlichen Gründen gibt Martin Schumann das „Fässchen“ in Kleinjena nun ab.

Kleinjena. - Der Facebook-Post vom späten Sonntagnachmittag machte schnell die Runde: Per Videoclip informierte da Martin Schumann, Betreiber des „Fässchens“ in Kleinjena, darüber, dass er soeben hinter den letzten Gästen die Tür abgeschlossen habe und diese auch nicht wieder öffnen werde: Nach knapp dreieinhalb Jahren ende damit seine Zeit als „Fässchen“-Wirt, so der gastronomische Quereinsteiger.