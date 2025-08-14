Tötungsdelikt um Milina aus Luckenwalde Rätsel um Leichenfund im Wald - Zeugenaufruf der Polizei in Dessau wirft eher Fragen auf
Sei 2021 wird in Luckenwalde die damals 22-jährige Milina K. vermisst. Nun wurden die sterblichen Überreste der jungen Frau gefunden. In dem Fall gibt es neue Bewegung.
Aktualisiert: 14.08.2025, 10:29
Dessau/Potsdam/MZ. - Der Fund von sterblichen Überresten, die mutmaßlich einer seit 2021 vermissten jungen Frau aus Brandenburg zuzuordnen sind, und ein damit verbundenen Zeugenaufruf wirft derzeit viele Fragen auf.