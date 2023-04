Zum fünften Mal laden Naumburger Tageblatt/MZ und die Stadt Naumburg zur Mobilitätsmesse ein. Wie in den vergangenen Jahr präsentiert sie auf dem Markt und in der Innenstadt Trends der Autoindustrie.

Naumburg - Ob mit Strom oder klassisch als Benziner, ob Auto, Motorrad oder Fahrrad - Naumburger Tageblatt/MZ und die Stadt Naumburg laden ein zur bereits fünften Mobilitätsmesse. Sie wird am Sonnabend, 13. Mai, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Naumburger Innenstadt stattfinden. „Vom Markt über Jakobsstraße, Holzmarkt, Theaterplatz und Jakobsring bis hin zur Vogelwiese zeigen die regionalen Autohäuser rund 20 Fahrzeug- und Automarken und präsentieren aktuelle Neuigkeiten“, kündigt Tageblatt/MZ-Geschäftsführer Olaf Döring an. Außerdem werden an diesem Tag auf der benachbarten Vogelwiese das Naumburger Oldtimertreffen und der Teilemarkt stattfinden. Beide werden vom Verein Oldtimerfreunde Naumburg vorbereitet und veranstaltet.

Tipps zur Verkehrssicherheit

Innerhalb der Messe informieren Verkehrswacht, das Deutsche Rote Kreuz, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und der ADAC über ihre Arbeit und geben Tipps zur Verkehrssicherheit. Wie es sich für die Insassen anfühlt, wenn sich ein Auto überschlägt, können die Messebesucher am Info-Stand der Polizei in einem Überschlagssimulator praktisch testen. Auch dabei steht beim Start in den mobilen Frühling das sichere und situationsangepasste Fahren im Vordergrund, gibt es dazu Hinweise und Empfehlungen. Neben den Themen Verkehrssicherheit, Mobilität und neue Trends in der Automobil- und Motorradbranche bietet die Messe ein vielseitiges Rahmenprogramm. So wird der ADFC am Eingang der Jakobsstraße mit einem Stand vor Ort präsent sein und kostenfrei Fahrräder codieren. Dieser Code verbessert die Sicherheit der Räder bei Diebstahl.

Am Info-Stand von Naumburger Tageblatt/MZ können die Besucher bei einem Gewinnspiel ihr Glück versuchen. Außerdem wird dort 11 Uhr und 14 Uhr Lilly von der Band „Leuchtreklame“ erwartet. Die junge Musikerin präsentiert Songs aus Rock und Pop. Die kleinen Besucher, so kündigt Olaf Döring weiter an, können sich auf einer Hüpfburg vergnügen oder in der Jakobsstraße das beliebte Seifenblasen-Mitmachangebot nutzen. Für Speisen und Getränke sorgen auf dem Markt „Silkes Imbiss“ und in der Jakobsstraße der „Partyservice Angermann“.

Zum Oldtimertreffen, das zum 14. Mal stattfindet, werden auf der Naumburger Vogelwiese wieder Hunderte historischer Fahrzeuge vom Motorrad bis zum Bus und Traktor erwartet. Die Teilnahme am Teilemarkt ist ohne Anmeldung möglich. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass nur Oldtimer-Teile angeboten werden dürfen. Die Standgebühr beträgt fünf Euro je Meter, der Aufbau ist ab 6.30 Uhr möglich.

Die Naumburger Oldtimerfreunde verstehen sich als Zusammenschluss von Oldtimerfans, die Freude am Erhalt und Wiederaufbau von Kraftfahrzeug-Veteranen haben. „Wir widmen uns der Förderung, Erhaltung, Wiederherstellung, Pflege und Dokumentation historischen kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes“, heißt es aus dem Verein. Neue Mitglieder sind willkommen.

Zeiten und Orte im Überblick

Mobilitätsmesse: 9 bis 16 Uhr: Moderation und Musik in der Jakobsstraße mit Kai Schuhmann; 10 Uhr: Eröffnung der Messe durch Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) und Tageblatt/MZ-Geschäftsführer Olaf Döring am Moderationspunkt, danach Weiterfahrt mit einem Oldtimer zur Vogelwiese; ab 10 Uhr: Auto-Modenschau am Standplatz Moderation (je 15 Minuten); ab 10 Uhr: Fahrradcodierung am Stand des ADFC; 11 bis 11.45 Uhr sowie von 14 bis 14.45 Uhr: Lilly von der Band „Leuchtreklame“ präsentiert Songs aus Rock und Pop; 9 bis 16 Uhr: Gewinnspiel am Tageblatt/MZ-Info-Stand

Oldtimertreffen: 9 bis 17 Uhr: Moderation und Musik auf der Vogelwiese durch Gerald Faulmann; ab 10 Uhr: Stadtrundfahrten mit dem Oldtimerbus; 11 Uhr: Eröffnung des Oldtimertreffens durch Landrat Götz Ulrich und Oberbürgermeister Armin Müller; 11.30 Uhr und 13 Uhr: Oldtimer-Stadtrunde über die Automesse und zurück; 12.30 Uhr: Start des Fanfarenzuges Bad Kösen zum Markt