Bei dem am Donnerstag (3. Juli) beginnenden Musikfestival „SURF“ kommt es zu einer besonderen Begegnung: Der 63 Jahre alte Regionalkantor Gerhard Schieferstein gibt Konzert mit Physik-Ass Linus Cebulla (17).

Musikfestival „SURF“ startet in Burgscheidungen

Musikalisches Gespann mit 46 Jahren Altersunterschied: Gerhard Schieferstein (63/mit Corno da caccia in den Händen) und Linus Cebulla (17/an der Orgel) sind bei einem Konzert in Burgscheidungen live zu erleben.

Burgscheidungen - In einen etwas größeren Rahmen gestellt, kommt es am Donnerstag, dem 3. Juli, ab 19.30 Uhr in der Dorfkirche von Burgscheidungen tatsächlich zum Aufeinandertreffen vom Meister und dessen „Zauberlehrling“, zur künstlerisch-musikalischen Begegnung von Regionalkantor Gerhard Schieferstein aus Karsdorf und Linus Cebulla aus Freyburg nämlich.