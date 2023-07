Naumburg - In der Schule soll jedes Kind nach dem Sommer „Mein schönstes Ferienerlebnis“ aufschreiben. Bei Tageblatt/MZ hingegen geht es schon viel früher los. In unserem Gewinnspiel zum Start der Sommerferien fragen wir Sie: Was war das schönste oder witzigste oder vielleicht einfach nur einprägsamste Urlaubserlebnis, das Sie in Ihrem Leben hatten? Schreiben Sie uns per E-Mail an [email protected] und erhalten Sie die Chance, einen von drei 200-Euro-Gutscheinen für das „Reiseland Naumburg“ in der Herrenstraße zu gewinnen. Die Preise werden unter allen Einsendungen verlost.

Dabei geht es keineswegs darum, wer die teuerste oder spektakulärste Reise unternommen hat. Manchmal sind es ja spezielle Begegnungen oder Zufälle, die Urlaube für ewig in der Erinnerung bleiben lassen. Oder vielleicht ist es Ihre erste Reise als junger Erwachsener oder Ihr erster Trip „in den Westen“ nach der Wende, die bei Ihnen haften geblieben sind.

Fügen Sie Ihrer Erzählung gerne ein Foto von sich an und erzählen Sie, wo es in diesem Jahr hingehen wird. Des Weiteren werden wir als Trostpreise noch drei Weinpräsente aus der Saale-Unstrut-Region verlosen. Einsendeschluss für „Mein schönstes Ferienerlebnis“ ist kommenden Sonntag, 9. Juli, 23.59 Uhr.

Informationen zum Datenschutz gibt es online.