Was ein Augenoptiker-Auszubildender und eine Naumburger Fielmann-Mitarbeiterin der ersten Stunde über ihren Job verraten. Tageblatt/MZ setzt Serie zu Startern und „alten Hasen“ in Firmen fort.

Mehr als nur schicke Brillen - so läuft der Job bei Fielmann in Naumburg

Arbeiten bei Fielmann in Naumburg

Auszubildender, Geschäftsführer, langjährige Mitarbeiterin: Kian Hentschel, Daniel Wahrenberg und Andrea Weidemeier bei Fielmann in Naumburg.

Naumburg. - Als Kian Hentschel am Ende seiner Schulzeit stand, war ihm zunächst nicht klar, welchen Beruf er einmal erlernen sollte. Der heute 17-Jährige machte sich auf die Strümpfe und ging durch seine Heimatstadt Naumburg. An der Filiale der Optikerkette Fielmann stoppte er und befand für sich aus dem Stegreif, dass ein Job hier ja was für ihn sein könnte. Handwerkliches lag ihm und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen auch. Kurze Zeit später gab Hentschel seine Bewerbung für eine Ausbildung zum Augenoptiker bei Fielmann ab – und wurde genommen.