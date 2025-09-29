Trotz mehrfacher Aufforderungen und Gefahr durch ein einsturzgefährdetes Dachtragwerk rührt sich der Eigentümer eines Gebäudes in der Freyburger Oberstraße nicht. Nun wird das Bauordnungsamt des Kreises tätig. Was Bürgermeister zum Fall sagt.

Marodes Haus und Sperrung in Oberstraße: Bauordnungsamt schreitet nun ein

In Freyburg ist seit Ende August die Oberstraße gesperrt. Der Grund ist ein marodes Haus, dessen Dachtragswerk einsturzgefährdet ist.

Freyburg - Die Sperrung der Oberstraße haben die Freyburger in der Vergangenheit eine ganze Weile erlebt. Zuletzt beim grundhaften Ausbau des südlichen Teils der Straße, der etwa elf Monate Zeit in Anspruch nahm. Nun stehen seit Ende August erneut Straßenschilder und Absperrgitter nahe dem Markt – allerdings aus einem anderen Grund.