Drittliga-Team der Burgenländer lernt sich im Trainingslager an einem See im Brandenburgischen besser kennen.

Kloster Lehnin. - Teambildende Maßnahmen sind – vor allem in Vorbereitung auf eine Saison – im Sport gang und gäbe. In erster Linie, um die Neuzugänge zu integrieren. Gleich deren sechs gibt es in diesem Sommer bei den Drittliga-Handballern des HC Burgenland. Und so war das Trainingslager am vergangenen Wochenende in Kloster Lehnin für Coach Fabian Kunze natürlich ideal, seine nach dem vergangenen Spieljahr ziemlich runderneuerte Mannschaft einerseits zu formen und andererseits bei Laune zu halten.