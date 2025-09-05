Bei Almrich wird eine große Wiese zur Wasserlandschaft. Das sorgt für reichlich Ärger, Schäden und vor allem viele Fragen. Das Umweltamt des Kreises hat eine aufschlussreiche Erklärung.

Vor einiger Zeit noch bewirtschaftete Fläche, jetzt eine Wasserlandschaft: die Wiese am Ortsausgang Almrich Richtung Schulpforte.

Naumburg. - Dass Ulrike Völkel auf der Wiese tief im Wasser steht, geht noch in Ordnung, doch für ihre Schafe ist der Matsch ein Riesenproblem. „Hier können sie sich Parasiten einfangen. Das ist schlimm“, sagt die Schäferin. Zusammen mit ihrem Mann bewirtschaftet sie einen rund 2.500 Quadratmeter großen Streifen Land unmittelbar am Ufer der Kleinen Saale in Almrich. Das erledigen die Schafe, zusammen zwölf Tiere.