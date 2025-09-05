weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. AfD weist Vorwurf zurück: Verein startet Spendensammlung für zerstörten Sportplatz in Allstedt

AfD weist Vorwurf zurück Verein startet Spendensammlung für zerstörten Sportplatz in Allstedt

Sperrung des Platzes trifft auch die Kinder- und Jugendteams des SV Allstedt.

Von Grit POMMER 05.09.2025, 17:49
Eine der beschmierten Spielerkabinen am Waldsportplatz in Allstedt.
Eine der beschmierten Spielerkabinen am Waldsportplatz in Allstedt. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Nach der massiven Sachbeschädigung auf dem Waldsportplatz des SV Allstedt ist auf der Plattform Gofundme im Internet eine Spendenaktion gestartet. Unbekannte hatten tiefe Furchen in Hakenkreuz-Form in den Rasen des Sportplatzes gezogen, Auswechselbänke und Werbebanden mit satanistischen und Nazi-Symbolen besprüht. Der Sportverein hat unmittelbar danach versucht, den Rasen zu retten. Ob das klappt, muss sich erst zeigen. Auch die gereinigten Plexiglasscheiben der Kabinen lassen sich nicht in den ursprünglichen Zustand versetzen.