Sperrung des Platzes trifft auch die Kinder- und Jugendteams des SV Allstedt.

Allstedt/MZ. - Nach der massiven Sachbeschädigung auf dem Waldsportplatz des SV Allstedt ist auf der Plattform Gofundme im Internet eine Spendenaktion gestartet. Unbekannte hatten tiefe Furchen in Hakenkreuz-Form in den Rasen des Sportplatzes gezogen, Auswechselbänke und Werbebanden mit satanistischen und Nazi-Symbolen besprüht. Der Sportverein hat unmittelbar danach versucht, den Rasen zu retten. Ob das klappt, muss sich erst zeigen. Auch die gereinigten Plexiglasscheiben der Kabinen lassen sich nicht in den ursprünglichen Zustand versetzen.