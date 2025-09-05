Im Bergzoo wird es vor und rund um Halloween wieder schaurig zugehen. Wie der Reilsberg Zehntausende Besucher lenken will und warum Laiendarsteller als Erschrecker gesucht werden.

Bergzoo Halle mit Grusel zu Halloween - was Dieter Bohlen damit zu tun hat

Nicole Zöllkau ist die Deko-Chefin im Bergzoo. Für das Gruselspektakel hat sie schon eine Armada an Untoten zusammen.

Halle/MZ. - Die Reilsche Villa am Haupteingang des Bergzoos Halle wirkt wie ein kleines Schlösschen. Aber nur von Außen. Innen ist das einstige Prachthaus, das der hallesche Mediziner Johann Christian Reil (1759 bis 1813) errichten ließ, seit 15 Jahren eine Baustelle. Damals ging der Stadt das Geld für die weitere Sanierung aus. Was bitter ist, wird nun aber zu einer schaurigen Kulisse für den Gruselzoo, der am 11. Oktober öffnet.