Ein Treffen mit Staatsminister und zwei Staatssekretären in Bad Kösen schürt die Hoffnung, dass es Hilfe für die millionenteuren Baudenkmale der Stadt geben kann. Was bekannt ist.

Bad Kösens Kurmittelhaus ohne Glanz, dafür mit hohem Sanierungsbedarf. Können Land und Bund helfen?

Bad Kösen. - Das Bild ist hinlänglich bekannt: Aus der Ferne erscheint es fast in altem Glanz, doch nähert man sich ihm, wird das Dilemma schnell deutlich – Bad Kösens Kurmittelhaus ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Fassade ist verkommen, der Putz bröckelt, die große Terrasse ist verbarrikadiert, und längst weiß man, dass Gründung und damit Statik des 1911 errichteten Gebäudes das größte Problem sind.