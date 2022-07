Kritischer Visionär: Wirtschaftsinformatiker Key Pousttchi eröffnet Institut in Naumburg

Naumburg - In den Räumen stapeln sich noch einige Umzugskartons. Auf einem Tisch liegen Präsente von Gästen der Eröffnungsfeier. Mehr als fünf Jahre stand Professor Dr. Key Pousttchi dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung an der Universität Potsdam vor, der von dem Softwarekonzern SAP gestiftet worden ist. Nun ist er in Naumburg angekommen - mit seinem privaten „wi-mobile Institut für digitale Transformation“, das in der Salzstraße ansässig ist. Die Entscheidung, in der Domstadt eine Art Neuanfang zu machen, hat viel mit der Frau des renommierten Wirtschaftsinformatikers zu tun. Kerstin Pousttchi stammt aus Zscheiplitz. Beide haben sich vor rund 30 Jahren kennengelernt und sich 2015 das Ja-Wort gegeben - in Naumburg, einen Tag vor Heiligabend. „Dann hieß es für uns, Ostsee oder zur Familie“, erzählt Pousttchi, der in Deutschland und über die Grenzen hinaus in Sachen Digitalisierung und digitale Transformation als führender Experte gilt, gern in den Medien zitiert, zu Fernsehinterviews eingeladen wird.

