Aus einem Haus in der Grünen Gasse in Bad Kösen musste eine Frau in einem kritischen Zustand gerettet werden. Angehörige zeigen sich dankbar für die Hilfeleistung von Hausärztin, Rettungsdienst und Feuerwehr. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Bad Kösen/be - Am Mittwoch kam es gegen 13.40 Uhr in der Grünen Gasse in Bad Kösen zu einem medizinischen Notfall, der den Einsatz mehrerer Rettungskräfte erforderlich machte. Die Patientin befand sich in einem kritischen Gesundheitszustand.

Nach einer ersten Untersuchung durch die Hausärztin stand fest: Die Frau muss umgehend zur weiteren Behandlung ins Naumburger Klinikum gebracht werden. Der Rettungsdienst traf kurze Zeit später ein, stieß jedoch aufgrund der engen Treppenverhältnisse im Gebäude an seine Grenzen. Um die Patientin sicher aus dem zweiten Obergeschoss zu bergen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kösen alarmiert. Mit Drehleiter und Spezialtechnik gelang es, die Patientin schonend nach draußen zu bringen.

Die Angehörigen zeigten sich tief beeindruckt von der Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Wir sind der Hausärztin, den Kräften der Johanniter-Unfallhilfe und den Feuerwehrkameraden sehr dankbar“, so die Familie. Während des Einsatzes kam es im Kreuzungsbereich Burgstraße zu einem 45-minütigen Stau. Einige Autofahrer versuchten, die Sperrung zu umgehen – ein Verhalten, das die Geduld der übrigen Verkehrsteilnehmer zusätzlich strapazierte.