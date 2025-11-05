weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gesundheitsversorgung: Hausärztin zieht ins Bernburger Postcarré

Friederike Schönburg-Liedtke ist die dritte Stipendiatin der Stadt Bernburg. Warum die 39-jährige Ärztin in Weiterbildung derzeit mit Sondergenehmigung noch eine Praxis in Könnern führt.

Von Torsten Adam 05.11.2025, 18:09
Ärztin Friederike Schönburg-Liedtke (von links) wird beim Umzug von Könnern nach Bernburg von Arzthelferin Katrin Schumann und der Auszubildenden Klaudia Bindek begleitet.
Ärztin Friederike Schönburg-Liedtke (von links) wird beim Umzug von Könnern nach Bernburg von Arzthelferin Katrin Schumann und der Auszubildenden Klaudia Bindek begleitet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Im Bernburger Postcarré wird sich nach der Orthopädie- und Chirurgie-Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Dessau eine weitere Ärztin ansiedeln. Vorausgesetzt, Friederike Schönburg-Liedtke besteht im kommenden Monat ihre Prüfung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. „Ich bin da guter Dinge“, sagt die 39-jährige Assistenzärztin, die auf den letzten Metern ihrer Weiterbildung als dritte Teilnehmerin ins Stipendienprogramm der Stadt Bernburg aufgenommen wurde.