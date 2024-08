Naumburg. - Matthias Krause aus Beuditz hat die zweite Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ gewonnen und darf sich damit auf 50 Euro, die von der BRU Security GmbH Naumburg spendiert werden, freuen. Er kam wie Florian Schlegel (Punschrau), Tim Ködderitzsch (Naumburg), René Bergmann (Erfurt), Pit Vollrath (Rastenberg) und Enrico Schieck (Tagewerben) auf 13 Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Krause ist Kapitän des Kreisligisten SV Mertendorf, mit dem er im Burgenlandpokal am Samstag 5:0 in Goseck gewann. „Unser Ziel ist nicht unbedingt der Aufstieg, aber einen der ersten vier Plätze möchten wir schon gern belegen“, so der 35-Jährige, der als Arbeitsvorbereiter im Bereich Lasertechnik bei der Firma Rößler in Görschen tätig ist. Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Matthias Krauses Tipps:

1. FC Zeitz - Blau-Weiß Zorbau 1:0/1:3

Droyßiger SG - SG ZW Karsdorf 3:0/3:0

SG Eintracht Lossa - BSC 99 Laucha 0:10/0:2

Schönburg/Possenhain-Leißling - Reichardtswerben/Markwerben 3:6/2:4

Reinsdorf/Weißenschirmbach - Borau 0:3/0:4

LSG Goseck - SV Mertendorf 0:5/0:3

Balgstädt/Laucha II - Großgrimma II ausgefallen

SV Kretzschau II - Freyburg II/Gleina 0:1/1:2

ESV Herrengosserstedt - SV Großgrimma 1:3/1:3

VSG Löbitz - FC ZWK Nebra 1:8/0:6

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 23

2. Andreas Standtke (Tagewerben) 22

2. Andrea Schuster (Gleina) 22

4. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 21

4. Martin Schoder (Naumburg) 21

4. Robin Schmidt (Sangerhausen) 21

4. Jörg Hanisch (Naumburg) 21

4. Jens Reinboth (Laucha) 21

4. Philipp Klein (Finneland) 21

10. Florian Schlegel (Punschrau) 20

10. Enrico Schieck (Tagewerben) 20

10. Christian Schimske (Naumburg) 20

10. Maik Lehner (Naumburg) 20

10. Carsten Piontek (Naumburg) 20

10. Florian Frenzel (Wangen) 20

10. Alexander Saal (Burkersroda) 20

10. Jörg Stöhr (Golzen) 20

Das beste Team der zweiten Runde war der „FinneSturm“ – das sind Pit Vollrath (Rastenberg) und Patrick Oberreich (Lossa) – mit 11,5 Zählern im Schnitt. Für den Sieg in der Teamgesamtwertung – hier führt jetzt „VfB Artern“ mit Robin und Steffen Schmidt (18,5) – gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (tok)