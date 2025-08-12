weather sonnig
  4. Intercity-Streichung in Sachsen-Anhalt: Widerstand gegen Bahn-Pläne

Bahn streicht Verbindungen Abgehängt vom IC – so wollen Naumburg und Weißenfels sich wehren

Im Süden Sachsen-Anhalts will die Bahn IC-Verbindungen streichen. Was auf Reisende zukommt und wie die betroffenen Kommunen reagieren.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 12.08.2025, 15:21
Ein IC von Leipzig über Naumburg und Nürnberg nach Karlsruhe: Bald soll es davon weniger geben. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Naumburg/MZ - Mit dem Zug von Naumburg nach Nürnberg? Kein Problem: Mit dem Regionalexpress bis Erfurt, umsteigen in den ICE – nach zwei Stunden und 14 Minuten ist man da. Wer nicht den Zug wechseln will oder kann, muss bloß eine knappe Stunde mehr Zeit einplanen.