Die Vogelgrippe schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Burgenlandkreis. Ein möglicher Fall an der Finne ist noch nicht bestätigt. Wie sich Geflügelhalter auf den Ernstfall vorbereiten.

Im Lützener Martzschpark laufen vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Tierbestandes vor der Vogelgrippe. Noch sind diese Ente und ihre Artgenossen in Freiheit, doch nach und nach kommen sie in eine überdachte Voliere.

Lützen/Teuchern/MZ. - In Nessa ist diesen Freitag und Samstag eine Geflügelausstellung geplant. Zugleich werden immer mehr Vogelgrippefälle in Deutschland gemeldet. Ob ein am Donnerstag tot aufgefundener Kranich in der Gemeinde Kaiserpfalz an der Vogelgrippe verendet ist, steht zwar noch nicht fest. Bis die Testergebnisse vorliegen, könne es auch noch einige Tage dauern, da das in Deutschland für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut aufgrund der steigenden Vogelgrippefälle alle Hände voll zu tun habe, wie es von der Verwaltung des Burgenlandkreises heißt.