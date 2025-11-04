Ein flackerndes Licht in einer Wohnung hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr im Saalekreis ausgelöst. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte wegen eines vermeintlichen Brandes.

Fehlalarm im Saalekreis: Eine LED-Kerze sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Wettin-Löbejüner Ortsteil Mücheln.

Wettin-Löbejün/MZ - Am Dienstagabend kam es im Wettin-Löbejüner Ortsteil Mücheln in der Lettewitzer Straße im Bereich des Templerhofs zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil sie in einer Wohnung ein auffälliges Flackern bemerkten und von einem möglichen Brand ausgingen.