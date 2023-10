In der Gemeinde Mertendorf wird eine mit Tollwut infizierte Fledermaus gefunden. Mehrere Personen sollen das Tier berührt haben. Wie die Krankheit übertragen wird und worauf Menschen für sich und ihre Haustiere achten sollten.

Tollwut-Fall in Gemeinde Mertendorf

So niedlich sie auch aussehen, sollte man sich vor Fledermausbissen hüten und sie nicht anfassen – erst recht nicht, wenn sie tot aufgefunden werden.

Mertendorf/Naumburg - In der Gemeinde Mertendorf wurde am 19. Oktober eine tote Fledermaus gefunden. Eine Laboranalyse hat bestätigt, dass das Tier an der Tollwut gestorben ist. „Infizierte Fledermäuse können die Tollwut auch auf Menschen übertragen“, mahnt Kreissprecherin Christina Vater zu äußerster Vorsicht.