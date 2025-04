Im Naumburger Cafe „Zille“ erinnert eine Ausstellung an die am Silvestertag 2023 verstorbene Naumburger Diplom-Fotografin Christiane Damerau und ihr vielfältiges Schaffen.

Naumburg - Die Pentacon Six steht auf dem Stativ. In ihrem Arm hält Christiane Damerau ihre kleine Tochter Beate. Die Mittelformatkamera nimmt das Spiegelbild von Mutter und Kind auf. Eine bezaubernd innige Momentaufnahme in Schwarz-Weiß entsteht, die fast 50 Jahre später emotionaler Blickfang in der aktuellen Ausstellung im Naumburger Café „Zille“ ist. „In Memoriam“ heißt die kleine Fotoschau zum Gedenken an die Diplom-Fotografin, die am Silvestertag 2023, wenige Tage nach ihrem 82. Geburtstag, verstorben ist, die man seitdem auch im Stadtbild vermisst.