Steinburg - Das Poster aus glücklichen, weil gesunden Zeiten, das direkt am Kopfende von Tristans Pflegebett hängt und ihn und seine Eltern bei einer Mittelmeer-Kreuzfahrt vor drei Jahren zeigt, krampft einem das Herz zusammen. Verdeutlicht es doch das Maß an Glück und Unbeschwertheit, das der Familie Treuse-Unger in Steinburg seitdem abhandengekommen ist. Und doch kann man die Fotografie auch als Inspiration dafür verstehen, wo das Trio wieder hinzukommen hofft – selbst wenn es auf diesem Weg nur in kleinen Schritten vorangeht wie derzeit.