Leute von nebenan In der Welt zu Hause - Wie ein gebürtiger Ungar Mertendorf für sich entdeckte

Vor zwei Jahren hat sich der gebürtige Ungar Nandor Szederkenyi in Mertendorf niedergelassen. Der Geiger ist international tätig. Auch in seiner neuen Heimat konzertiert er öfter in der Kirche.