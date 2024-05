Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Wenn der Frühling in Fahrt gekommen ist, dann öffnet auch die Kreativwerkstatt auf der Burg bei freiem Eintritt wieder ihre Pforten. Am Samstag, dem 4. Mai und Sonntag, dem 5. Mai, präsentieren jeweils von 10 bis 17 Uhr 25 Kreative aus der Region, das, was in letzter Zeit in ihren Ateliers und Werkstätten entstanden ist.