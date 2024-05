Mittelstürmer aus dem Nebraer Ortsteil Reinsdorf wechselt zum FC Erzgebirge Aue in die 3. Liga. Wie er auf sich aufmerksam gemacht hat und was ihn auszeichnet.

Im Nebraer Ortsteil Reinsdorf hat er das Fußballspielen gelernt, beim FC ZWK Nebra war er in der Jugend am Ball, später zog es ihn nach Merseburg und Zorbau, bis er voriges Jahr den Sprung in die Regionalliga Bayern, nach Fürth wagte. Und nun steht Ricky Bornschein vor dem nächsten Karrieresprung. Drittligist FC Erzgebirge Aue hat den 24-jährige Mittelstürmer für die kommende Saison und darüber hinaus per Zweijahresvertrag verpflichtet.