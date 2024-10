Huch, sind das viele Kürbisse: Die kleine Eleni aus Possenhain, die am Sonntag ihren dritten Geburtstag feiert, steht vor ihrer „Kürbisbude“ an der großen Kreuzung im Ort, wo sonst auch immer der Eismann hält. Dass das Mädchen über so viele Kürbisse verfügt, die sie nun mit einer Kasse des Vertrauens gegen eine kleine Spende für ihren nächsten Besuch in der Eisdiele feilbietet, hat einen hübschen Hintergrund: Weil Eleni und ihre Eltern Janine und Axel Schneller sich letztes Jahr fast zu spät um einen Kürbis gekümmert hatten, zogen Oma Jutta und Opa Manfred dieses Jahr kurzerhand eigene Gewächse heran – mit reicher Ausbeute offenkundig. Foto: Schneller

