Nach dem elektronischen Geläut für die Kirche „Unser lieben Frauen“ 2021 stemmen die Tröbsdorfer mit Hilfe vieler ein weiteres Großprojekt: Mehr als 77.000 Euro werden in das historische Gebäude im 140-Seelen-Ort investiert - auch dank vieler Unterstützer.

Herz für die Dorfkirche - Wie sich Tröbsdorfer für ihr Gotteshaus einsetzen

Zur Fördermittelübergabe an der Tröbsdorfer Kirche sind neben Vertretern der Kirchengemeinde auch einige Einwohner zugegen.

Tröbsdorf - Es ist angerichtet. Auf einem Tisch vor der Kirche „Unser lieben Frauen“ in Tröbsdorf stehen Thermoskannen, Sektgläser und Stollen, dick mit weißem Puderzucker bestreut. Zwei Tage vor dem ersten Advent haben Einwohner und die Kirchengemeinde allen Grund zu feiern.