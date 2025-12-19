Kreisliga: SV Mertendorf führt hiesige Staffel klar an. Wie Coach Nils Pachulsky das Abschneiden bewertet.

Herbstmeister trotz großen Umbruchs: Mertendorfer überraschen selbst ihren Trainer

Übernahm im vergangenen Sommer von Ralf Kobylka (l.) das Traineramt beim Kreisligisten SV Mertendorf: Nils Pachulsky. Nach der Hinrunde hat sein Team als Spitzenreiter der hiesigen Staffel 1 sieben Punkte Vorsprung.

Mertendorf. - Sieben Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger: Mit einem starken Endspurt und auch dank der jüngsten Patzer der Kombination Reichardtswerben/ Markwerben haben sich die Kreisliga-Kicker der Sportvereinigung Mertendorf (SVM) souverän den inoffiziellen Herbstmeistertitel der hiesigen Staffel 1 gesichert.