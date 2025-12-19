Fußball im Burgenlandkreis Herbstmeister trotz großen Umbruchs: Mertendorfer überraschen selbst ihren Trainer
Kreisliga: SV Mertendorf führt hiesige Staffel klar an. Wie Coach Nils Pachulsky das Abschneiden bewertet.
19.12.2025, 15:53
Mertendorf. - Sieben Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger: Mit einem starken Endspurt und auch dank der jüngsten Patzer der Kombination Reichardtswerben/ Markwerben haben sich die Kreisliga-Kicker der Sportvereinigung Mertendorf (SVM) souverän den inoffiziellen Herbstmeistertitel der hiesigen Staffel 1 gesichert.