Auf Weihnachtsmarkt Naumburg präsent Hallo Weihnachtsmann: Wieso Sechsfach-Opa seinen Jahresurlaub für das Strahlen in Kinderaugen hergibt
Die Zeit, in der andere am Strand oder in den Bergen die Seele baumeln lassen, widmet Hubert Lienau gern den Jüngsten unserer Gesellschaft. Als Weihnachtsmann ist er in Naumburg präsent.
Aktualisiert: 28.11.2025, 16:26
Naumburg - Ein gütiges Lächeln, eine tiefe Stimme und eine imposant-ehrfurchtgebietende Statur mit auf 1,85 Meter Größe verteilten 125 Kilo: Hubert Lienau ist wie gemacht für die Rolle als Weihnachtsmann.