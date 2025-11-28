Auf Weihnachtsmarkt Naumburg präsent Hallo Weihnachtsmann: Wieso Sechsfach-Opa seinen Jahresurlaub für das Strahlen in Kinderaugen hergibt

Die Zeit, in der andere am Strand oder in den Bergen die Seele baumeln lassen, widmet Hubert Lienau gern den Jüngsten unserer Gesellschaft. Als Weihnachtsmann ist er in Naumburg präsent.