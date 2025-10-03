Per Schwerlasttransport wird die umfangreiche Technik einer neuen Energieanlage zur Karsdorfer Kläranlage geliefert. Die Installation bildet den Auftakt für den kommenden schrittweisen Umbau, der bis 2027 umgesetzt werden soll.

Großlieferung für Karsdorfer Kläranlage: Neue Energieanlage kommt per Schwerlasttransport

Blick auf die Kläranlage in Karsdorf und den Kran (gelb), der für den Aufbau zweier Transformatoren im Einsatz war.

Karsdorf - Sechs Schwerlasttransporter waren dieser Tage auf dem Weg nach Karsdorf. Der Konvoi in Begleitung der Polizei hatte wichtige Fracht geladen: neue Technik für die Kläranlage, die für die Zukunft gerüstet wird.