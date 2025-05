Die beiden Unstruttal-Gemeinden Karsdorf und Gleina stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Was die beiden Bürgermeister zu aktuellen Projekten und der Lebensqualität sagen.

Gleina/Karsdorf - Nach Mertendorf/Stößen und Laucha/Balgstädt gibt es in der heutigen Folge der Heimatcheck-Auswertung erneut einen „Zwilling“: Gleina und Karsdorf. Beide Gemeinden liegen in der Verbandsgemeinde Unstruttal, beide werden von größeren Bauwerken der Infrastruktur geprägt, weshalb in den Anmerkungen der Leser und Teilnehmer der Umfrage eine Bemerkung – es gibt im Fall des Gemeinde-Duos nur wenige – auf den ersten Blick erstaunt: eine Ortsumgehung für Gleina.