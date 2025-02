Naumburg/Nebra. - „Hier bei euch ist so schön, hier lässt sich’s bestimmt gut leben?“ Tatsächlich ist die Saale-Unstrut-Finne-Region reizvoll, hat kulturell, vor allem touristisch viel zu bieten. Und sonst? Lebt es sich bei uns so gut, wie andere meinen? Tageblatt/MZ will es mit dem „Heimat-Check“ herausfinden – online mit einem üppigen Fragenkatalog in 14 Kategorien, aufgeteilt in eben so viele „Umfrageregionen“ im westlichen Burgenlandkreis (siehe Grafik).

Tageblatt/MZ wird die Umfrage redaktionell begleiten und regelmäßig über das Stimmungsbild berichten. Aber nicht nur das. Es geht auch darum, Themen, die sich als besonders wichtig herausstellen, aufzugreifen und bestenfalls Antworten und Lösungen aufzuzeigen. Dazu werden wir auf Ansprechpartner aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, insbesondere der Politik, zugehen.

Die „Heimat-Check“-Umfrage läuft bis zum 23. März; nachfolgend präsentieren wir die Ergebnisse; außerdem erscheinen Sonderthemen, sortiert nach den einzelnen Umfragegebieten.

Damit die Umfrage ein bisschen mehr lockt, verlost unsere Zeitung zehn Einkaufsgutscheine im Wert von 100 Euro. Diese sind in über 130 teilnehmenden Geschäften im ganzen Burgenlandkreis einlösbar – vom kleinen Kosmetikladen bis zum großen Handwerkermarkt. Das Wichtigste aber: Je mehr an der Umfrage teilnehmen, desto aussagekräftiger ist der Check. Und wer weiß, vielleicht ist die Region ja tatsächlich so attraktiv, wie sie Außenstehende wahrnehmen.

Das wollen wir von unseren Lesern wissen – die Fragen im Überblick

Lebensqualität

1. Wie bewerten Sie die Lebensqualität in Ihrer Stadt/Gemeinde?

2. Wie beliebt ist Ihre Stadt/Gemeinde bei Außenstehenden?

Gastronomie

1. Wie bewerten Sie die Vielfalt des gastronomischen Angebots in Ihrer Stadt/Gemeinde?

2. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der gastronomischen Betriebe?

Immobilienmarkt

1. Wie bewerten Sie die Höhe der Mieten und der Kaufpreise?

2. Wie bewerten Sie das Wohnungsangebot in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie gut ist das Angebot zur sportlichen Betätigung in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie bewerten Sie die Aktivität der Sportvereine in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Familie und Kinder

Wie familienfreundlich ist Ihre Stadt/Gemeinde?

Wie gut ist das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten (Kita, Tagesmütter)?

Wie bewerten Sie die Schul- und Ausbildungssituation in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Gesundheit

Wie bewerten Sie das Angebot an Arztpraxen und Kliniken in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie gut ist die Versorgung mit anderen Gesundheitsdienstleistungen (Reha, Physio, Pflegedienste etc.)?

Sauberkeit

Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie gut funktioniert die Müllentsorgung?

Sicherheit

Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie bewerten Sie die Präsenz/Sichtbarkeit der Polizei in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Einzelhandel

Wie gut ist das Angebot an Lebensmittelgeschäften in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie bewerten Sie das Einzelhandelsangebot in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Verkehr

Wie bewerten Sie die Lärmbelästigung durch den Verkehr in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie hoch ist die Belastung durch den Straßenverkehr in Ihrer Stadt/Gemeinde insgesamt?

ÖPNV

Wie gut ist Ihre Stadt/Gemeinde an den öffentlichen Nahverkehr angebunden?

Wie zufrieden sind Sie mit dem Radwegenetz Ihrer Stadt/Gemeinde?

Senioren

Wie lebt es sich im höheren Alter in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie seniorengerecht bewerten Sie Ihre Stadt/Gemeinde?

Kultur und Freizeit

Wie bewerten Sie das kulturelle Angebot in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Wie zufrieden sind Sie mit der Vielfalt der Freizeitmöglichkeiten in Ihrer Stadt/Gemeinde?

Digitalisierung und Klima

Wie bewerten Sie das Engagement in Ihrer Stadt/Gemeinde in Sachen Klimaschutz?

Wie bewerten Sie den Stand der Netzabdeckung für Breitband/Internet in Ihrem Wohnort?

Wie bewerten Sie den Stand der Netzabdeckung für Mobilfunk in Ihrem Wohnort?

Haben Sie noch allgemeine Anmerkungen, Wünsche oder Anregungen zur Lebensqualität in der Region oder zum Angebot des Naumburger Tageblatt/MZ?