Bund unterstützt Bauvorhaben Geldregen für Sieglitzer Ganztagsschule - Bald mehr Platz für den Hort dank neuem Anbau

Bund fördert mit über zwei Millionen Euro die räumliche Erweiterung des Sieglitzer Hortes. Ein Anbau und ein Fahrstuhlhaus entstehen direkt am Schulgebäude, das zudem modernisiert werden soll. Vorerst nicht entzerrt wird die Gefahr für die Kinder an der Kreisstraße, die an der Bildungseinrichtung vorbeiführt.