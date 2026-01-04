weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ausfall der Turniersoftware: Gastgeber-Triumph und Sieg im Kopfrechnen! Wieso es beim Fußball in Nebra „menschgewordene Excel-Tabelle“ braucht

Nach Ausfall der Turniersoftware wird beim Hallen-Fußball-Turnier um den Unstrutcup in Nebra der Stift gespitzt. Gastgeberkicker vom FC ZWK Nebra stürmen auf dem Spielfeld wie im Rausch zum Pokalgewinn.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 04.01.2026, 16:12
Impressionen vom Unstrutcup: Im Finale fertigte Gastgeber Nebra (blaue Trikots) Pokalverteidiger Brachstedt (rot) mit 3:0 ab.
Impressionen vom Unstrutcup: Im Finale fertigte Gastgeber Nebra (blaue Trikots) Pokalverteidiger Brachstedt (rot) mit 3:0 ab. (Foto: Andreas Löffler)

Nebra - Beim Unstrutcup in Nebra, dem zu Jahresbeginn wohl wichtigsten Hallen-Fußball-Turnier der Region zwischen Finne, Unstrut- und Wethautal, gab es am vorigen Freitagabend gleich zwei Sieger: Zum einen auf dem Hallenparkett die gastgebenden Kicker vom FC ZWK Nebra, die nach missglücktem Start mit Niederlagen in gleich zweien ihrer drei Vorrundenspiele mit viel Glück die K.-o.-Runde erreichten, dann aber wie im Rausch zum überraschenden Pokalgewinn stürmten. Der andere Sieger war eine zunehmend verschwindende Kulturtechnik – nämlich die des guten alten Kopfrechnens.