Nach Ausfall der Turniersoftware wird beim Hallen-Fußball-Turnier um den Unstrutcup in Nebra der Stift gespitzt. Gastgeberkicker vom FC ZWK Nebra stürmen auf dem Spielfeld wie im Rausch zum Pokalgewinn.

Nebra - Beim Unstrutcup in Nebra, dem zu Jahresbeginn wohl wichtigsten Hallen-Fußball-Turnier der Region zwischen Finne, Unstrut- und Wethautal, gab es am vorigen Freitagabend gleich zwei Sieger: Zum einen auf dem Hallenparkett die gastgebenden Kicker vom FC ZWK Nebra, die nach missglücktem Start mit Niederlagen in gleich zweien ihrer drei Vorrundenspiele mit viel Glück die K.-o.-Runde erreichten, dann aber wie im Rausch zum überraschenden Pokalgewinn stürmten. Der andere Sieger war eine zunehmend verschwindende Kulturtechnik – nämlich die des guten alten Kopfrechnens.