Das Unternehmen „GlasfaserPlus" übernimmt den Glasfaserausbau der Kernstadt. Welche Vorteile ein Anschluss mit sich bringt und wie lange die Bauarbeiten dauern sollen.

Schneller surfen in Güsten durch Glasfaserausbau - das müssen Kunden dazu wissen

Güsten/MZ. - Die Korken haben zwar nicht geknallt. Aber mit einem Gläschen Sekt haben Bürgermeister Michael Kruse (CDU) und Nadja Thätner, Gebietsmanager bei der Telekom, nach der Unterzeichnung eines Vertrages zum Glasfaserausbau durch das Unternehmen GlasfaserPlus in Güsten wenige Tage vor Weihnachten im Güstener Rathaus doch angestoßen. Es war so etwas wie eine vorzeitige Bescherung. Es sei zwar nur ein „Freundschaftsvertrag", wie beide Seiten betonen, aber die Güstener können sicher sein, dass mit der Erklärung beider Seiten der Ausbau tatsächlich vollzogen wird. „Wir bauen definitiv", betont Nadja Thätner.