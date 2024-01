Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nebra. - Die Hallenturnierserie des FC ZWK, die am Freitagabend mit dem Unstrut-Cup der Männer begann, steht dieses Mal unter dem Motto „100 Jahre Fußball in Nebra“. Während der Sportverein der ehemaligen Kreisstadt noch das Gründungsjahr in seinem Namen trägt, gehört bei den inzwischen solo ihrem Hobby nachgehenden Kickern das „1924“ nicht mehr zur offiziellen Clubbezeichnung. Dieser Tradition fühlen sie sich aber freilich noch immer verpflichtet, und so erhalten alle Teilnehmer der insgesamt sieben Wettbewerbe entsprechende Jubiläumsmedaillen.