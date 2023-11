Ganze Region für Tristan in Aktion - 850 Teilnehmer gehen an den Start

Tauhardt - Die Botschaft, die Papa Tino Unger am zurückliegenden Sonnabend um 18.24 Uhr in seinen WhatsApp-Status postete, war vielleicht der bewegendste Moment an einem, an bewegenden Momenten reichen Tag. Als sich immer deutlicher abzeichnete, welche überwältigende Resonanz der Aufruf zum Spendenlauf für seinen schwerstkranken Sohn Tristan fand, teilte der Vater ein berührendes Foto: Es zeigt die Hand des Neunjährigen, der nach neuerlichem gesundheitlichen Rückschlag in einer Klinik Schritt für Schritt um seine Genesung kämpft, mit einem Armband mit der Aufschrift „Thank You“.