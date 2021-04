Fußball: Dritter Wochensieg für Familie Gorn

Eine künftige Bundesliga-Fußballerin hat die 18. Runde des regionalen Tippspiels unserer Zeitung gewonnen. Juliane Gorn, die in Leipzig das Sportgymnasium besucht und derzeit noch für den 1. FC Lok aufläuft, hat sich mit ihrem Team für die höchste deutsche Spielklasse der B-Juniorinnen qualifiziert. Allerdings wird die 15-jährige Abwehrspezialistin aus Memleben in der kommenden Bundesliga-Saison das Trikot des FSV Leipzig tragen. „Die Frauenfußball-Abteilung verlässt den Club“, berichtet die Schülerin, die außer Fußball als weiteres Hobby „mit Freunden treffen“ ...

Das Programm France-Mobil ist eine Initiative des „Instituts français Deutschland“ und der Robert Bosch Stiftung. Mit dem Mobil besuchen die Referenten seit 2002 in Deutschland alle Schultypen, Kindergärten und Berufsschulen und werben für die französische Sprache, Frankreich und die deutsch-französische Zusammenarbeit. Interessierte können einen Besuch des France-Mobils in ihrer Einrichtung vereinbaren mit Referentin Laura Gilles, Fax 0341/5 89 89 79, oder per

E-Mail: francemobil.sachsen@institutfrancais.de Jak