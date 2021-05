„Für mich eher wie ein Freundschaftsspiel“

Paul Riebel (l./inzwischen Blau-Weiß Bad Kösen) und Pascal Heinemann traten bei einem Fifa-Wettbewerb der Mertendorfer noch gemeinsam für die VSG Löbitz an. Jetzt, im hiesigen E-Football-Ligabetrieb, sind die beiden Freunde Konkurrenten an der Konsole. Am kombinierten 8./25. Spieltag trafen sie aufeinander.

Naumburg/Löbitz - Seit elf, zwölf Jahren schon spielt Pascal Heinemann „Fifa“. Erst am Rechner, später dann sei er wie die meisten seiner Freunde auf die Playstation umgestiegen, erzählt der Fußballer, der Mitglied der VSG Löbitz ist. 2019, nachdem er sich im Training ohne „gegnerische“ Einwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, „nutzte ich die viele freie Zeit, die ich auf einmal unfreiwillig hatte, sinnvoll“, blickt der Naumburger augenzwinkernd zurück. Mit „sinnvoll“ meint Heinemann auch: an der Konsole. Zusammen mit seinem Kumpel Paul Riebel bildete er beim Turnier der Sportvereinigung Mertendorf, für die sie in der Jugend beide gekickt hatten, ein Team. Am Vorabend des Männertages waren sie nun vorgestern plötzlich Konkurrenten: im Ligabetrieb von Saale-Unstrut-E-Football.

Nicht nur, weil dort zunächst einmal jeder für sich antritt, sondern auch, weil sie nicht mehr denselben Verein vertreten. Denn Riebel, den unsere Zeitung an dieser Stelle bereits vorgestellt hat, läuft seit knapp einem Jahr für die SG Blau-Weiß Bad Kösen auf. „Für mich war es aber eher ein Freundschaftsspiel“, sagt Pascal Heinemann. „Die Ergebnisse waren völlig zweitrangig, auch wenn ich in dem Wettbewerb natürlich gern so weit vorn wie möglich einkommen möchte.“

Wieder zwei enge Matches

Vor dem doppelten Duell am Mittwochabend hatte Riebel drei Punkte vor Heinemann gelegen. Wie immer, wenn die früheren Löbitzer Mannschaftskollegen aufeinandertreffen, ging es eng zu. Mit 4:4 sowie einem glücklichen 4:2-Sieg für den Blau-Weiß-Akteur endeten die beiden Partien; Hin- und Rückspiel werden in diesem Online-Wettbewerb immer gleich nacheinander in bestimmten Zeitfenstern - Sonntag bis Mittwoch und Donnerstag bis Sonnabend - ausgetragen. In der Tabelle der sogenannten VR-Gold-Liga (benannt nach einem Produkt von Hauptsponsor Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut) liegt Pascal Heinemann nun auf Platz sechs, während Paul Riebel Vierter ist. Nach dem Rückzug eines weiteren Spielers, Lucas Könnicke vom SC Naumburg, besteht die Gold-Liga nur noch aus 16 Teilnehmern; Könnickes bisherige Resultate wurden gestrichen.

Der Wettbewerb ist eine schöne Abwechslung in dieser blöden Zeit Pascal Heinemann

Den virtuellen Ligabetrieb an der Playstation sieht Pascal Heinemann wie alle anderen Starter, die unsere Zeitung bisher schon befragt hat, als „schöne Abwechslung in dieser blöden Zeit“. Auch wenn er wegen seiner komplizierten Knieverletzung eine Rückkehr auf den Rasen als Aktiver derzeit nicht anstrebe, „fiebere ich natürlich der Rückkehr zur Normalität im Spielbetrieb im Freien entgegen“, gibt der 23-Jährige zu, der auch als Schalke-Fan Leidensfähigkeit über einen längeren Zeitraum unter Beweis stellen muss.

Im vergangenen Sommer war er bei seinem Heimatverein, als dort der Trainerposten vakant gewesen war, sogar als Interimscoach an der Seite von VSG-Präsident Frank Prater eingesprungen. „Ausgerechnet im kleinen Derby gegen Mertendorf II hatte ich sogar plötzlich die alleinige Verantwortung“, erinnert sich der gelernte Mechatroniker, der als Instandhalter für die Firma MEG in Roßbach bei Weißenfels tätig ist. Die Löbitzer gewannen damals die Partie gegen den „Erzrivalen“ aus dem Wethautal übrigens mit 2:1. Eine Trainerkarriere ist aus diesem Erfolg allerdings nicht erwachsen - die VSG sucht noch immer einen festen Coach.

Arbeit im Vier-Schicht-Dienst

„Das wäre mir auch gar nicht möglich, weil ich im Vier-Schicht-Dienst arbeite. Aber ich mache meinen Job sehr gern“, betont Pascal Heinemann. Wie es zeitlich passt, wolle er sich auch weiterhin für die VSG, die coronabedingt im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstags nicht standesgemäß feiern konnte, unterstützen. Wenn nicht als Trainer oder als Kicker („Sollte ich noch mal fünf Monate zu Hause liegen, würde das meinem Arbeitgeber sicher nicht gefallen“), dann eben als E-Sportler. Denn immerhin können die Teilnehmer des Saale-Unstrut-Ligabetriebs, für den es künftig eine Auf- und Abstiegsregelung geben wird, nicht nur für sich persönlich, sondern auch für ihren Verein etwas gewinnen (Naumburger Tageblatt/MZ, das zu den Sponsoren gehört, berichtete).

Zahlenspiegel, VR-Gold-Liga, 8./25. Spieltag:

Philipp Zille (Balgstädter SV) - Kevin Wagner (SV Mertendorf) 4:1 und 6:0

Robert Jesswein (FC RSK Freyburg) - Nick Stemmler (Wettiner SV) 3:8 und 1:4

Ronny Benndorf (Baumersrodaer SV) - Leopold Holey (SC Naumburg) 2:1 und 0:6

Carl Hoffrichter (SC Naumburg) - Marcel Schmidt (SV Dornstedt) 3:3 und 3:3

Pascal Heinemann (VSG Löbitz) - Paul Riebel (Blau-Weiß Bad Kösen) 4:4 und 2:4

spielfrei: Tim Bieling (FSV Klosterhäseler) und Stefan Lehwald (FC RSK Freyburg)

Nachgeholt werden die Duelle zwischen Enrico Schneider (SV Sennewitz) und Lukas Bartling (LSG Lieskau) sowie zwischen Michel Thomas (FSV Klosterhäseler) und Moritz Mainka (SC Naumburg).

Nachtrag: Stefan Lehwald (Freyburg) - Enrico Schneider (Sennewitz) 2:3 und 2:4

VR-Platinum-Liga, 8./25. Spieltag:

Sebastian Frank (1. FC Zeitz) - Nico Göttner (Schwarz-Gelb Deuben) 4:4 und 1:6

Dominic Krause - Marcel Derbek (beide SC Naumburg) 1:7 und 2:3

Pascal Reh (SV Mertendorf) - Erik Hüttig (VSG Löbitz) 4:6 und 2:8

Bastian Hanisch - Paul Jacob (beide SC Naumburg) 5:2 und 5:3

Patrick Krumbholz (FSV Klosterhäseler) - Steve Sorge (FC RSK Freyburg) 5:2 und 6:7

Oliver Böhme (Blau-Weiß Bad Kösen) - Eric-Denis Gerber (Germania Schönburg/ Possenhain) 4:3 und 6:1

Nachgeholt werden die beiden Duelle zwischen Max Kertscher (Droyßiger SG) und Alexander Giese (FC RSK Freyburg).

spielfrei: Daniel Grune (SV Burgscheidungen)