Am Samstag haben die Burgenländer im Naumburger Euroville Aufsteiger Wittenberg-Piesteritz zu Gast. Torwart Lion Schmidt hofft auf mehr Spielzeit. Was den 20-Jährigen aus dem Bergischen Land auszeichnet.

Fünf Stunden Autofahrt, nur um beim HCB mitzutrainieren: Wie Neuzugang die Club-Verantwortlichen überzeugt hat

Lion Schmidt (Mitte) - hier mit seinem Torhüter-Kompagnon Marian Voigt (r.) und dem Coach des HSV Apolda, Igor Toskoski, der ab und zu die Keeper des HCB trainiert - stammt aus dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen.

Naumburg. - Mit Lion Schmidt hat Drittliga-Absteiger HC Burgenland im vergangenen Sommer einen jungen, sehr ehrgeizigen Torwart verpflichtet. Wer wissen möchte, wie der 20-jährige Nachfolger des nach Bad Blankenburg gewechselten Benas Vaicekauskas so tickt, dem kann der Trainer des HCB ein gutes Beispiel geben.