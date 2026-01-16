In Möst ist am Donnerstagabend ein 80-Jähriger betrunken gegen ein parkendes Auto gefahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

Möst. – Ein alkoholisierter 80-Jähriger hat am Donnerstagabend in Möst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) einen Schaden von 2.000 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilt.

Der 80-Jährige sei gegen 17.30 Uhr in der Möster Hauptstraße gegen ein parkendes Auto gefahren. Sowohl an seinem als auch am anderen Fahrzeug entstand ein Schaden von jeweils 1.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest zeigte ein Wert von 1,6 Promille an, so die Polizei weiter.