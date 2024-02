Ein Unfall auf der Naumburger Straße in Bad Kösen legt am Montagnachmittag den Verkehr auf der Bundesstraße 87 lahm. Die Unfallursache ist laut Polizei noch unklar.

Bad Kösen/be/mhe - Zu einem Unfall mit reichlich Blechschaden und zwei Leichtverletzten ist es am Montagnachmittag in der Naumburger Straße von Bad Kösen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Pkw, der in Richtung Naumburg fuhr, nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Das Auto stieß laut Polizei frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

„Warum, ist noch unklar“, so Polizeisprecher Thomas Ortmann. Klar ist hingegen, dass der Unfall zur Hauptverkehrszeit eine Sperrung der Bundesstraße nach sich zog. Bad Kösens freiwillige Feuerwehr war vor Ort, um Betriebsstoffe zu binden, der Malteser-Hilfsdienst kümmerte sich um die Verletzten.

Beide Autos – eines hatte ein angrenzendes Geländer beschädigt – waren nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach und nach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.