Die Winzervereinigung sieht sich einem harten Wettbewerb ausgesetzt und will mit „alternativen Produkten“ gegensteuern. So sollen junge Konsumenten gewonnen werden. Wer folgt auf Chef Zieger?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freyburg. - Die Winzervereinigung Freyburg will mit deutlich preiswerteren und weniger alkoholhaltigen Weinen den Verkauf ankurbeln und vor allem mehr jüngere Konsumenten ansprechen. Das Unternehmen verspürt nach mehreren schwachen Erntejahren mit knapp 2,7 Millionen Litern Wein in 2022 zwar wieder eine „auskömmliche Ertragsmenge“ und ordentliche Qualitäten, doch ist der Absatz, wenngleich aktuell wieder steigend, ins Stocken geraten. Auf der Generalversammlung der Genossenschaft am Wochenende in Freyburg, wo Vorstand, Geschäftsführung und Aufsichtsrat Rechenschaft über das Geschäftsjahr 2022/23 ablegten, war das Thema ein wesentlicher Diskussionspunkt.