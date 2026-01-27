Schlittschuhlaufen und Eishockey auf Dorfteich Folgt Olympiabewerbung? Wieso Lossa nach Schneekanone, Rodel- und Abfahrtspiste nun auch noch Eissport-Zentrum hat
Im Finne-Ort Lossa stellen engagierte Einwohner immer wieder ganz besondere Highlights in Sachen Gemeinschaftsleben auf die Beine. Welche spektakuläre Aktion am zurückliegenden Sonntag die Besuchermassen anzog.
Aktualisiert: 27.01.2026, 06:42
Lossa - Ronny Fiedler steigt auf unseren kleinen Spaß bereitwillig ein: Ob sich sein Heimatort Lossa nun nicht langsam Gedanken um eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele machen müsse? Schließlich entwickle sich der Finne-Ort immer mehr zu dem Wintersport-Mekka schlechthin im Burgenlandkreis.