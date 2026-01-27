Im Finne-Ort Lossa stellen engagierte Einwohner immer wieder ganz besondere Highlights in Sachen Gemeinschaftsleben auf die Beine. Welche spektakuläre Aktion am zurückliegenden Sonntag die Besuchermassen anzog.

Folgt Olympiabewerbung? Wieso Lossa nach Schneekanone, Rodel- und Abfahrtspiste nun auch noch Eissport-Zentrum hat

Folgt als nächstes die Bewerbung für die Olympischen Winterspiele? Am Sonntag gabs jedenfalls rasante Eishockeymatches auf dem Lossaer Dorfteich.

Lossa - Ronny Fiedler steigt auf unseren kleinen Spaß bereitwillig ein: Ob sich sein Heimatort Lossa nun nicht langsam Gedanken um eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele machen müsse? Schließlich entwickle sich der Finne-Ort immer mehr zu dem Wintersport-Mekka schlechthin im Burgenlandkreis.